أعلن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ماجد الحقيل، اليوم الاثنين اعتماد إستراتيجية المدن الذكية للقطاع البلدي والسكني، التي تشتمل على إطلاق أكثر من 50 مبادرة في 9 مجالات بحلول 2030.

ذكاء اصطناعي:

وقال الحقيل في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: نهدف من خلالها إلى تحويل خدمات القطاع البلدي والسكني إلى خدمات ذكية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء.

محاور الإستراتيجية:

ونشر الوزير محاور الإستراتيجية والتي تستهدف جودة حياة المواطنين والتميز في تقديم الخدمات وكذلك الاستدامة المالية.

ويمكن الاطلاع على التفاصيل من خلال الإنفوجرافيك التالي: