أصدرت صحة حفر الباطن، ممثلة في تنمية الاستثمار، إحصائياتها لخدمة التراخيص للقطاع الصحي الخاص خلال عام 2021م، حيث تمثلت في إعطاء 26 موافقة نهائية كإصدار “ترخيص- نقل ملكية”.

تجديد 19 ترخيصًا:

وبلغ عدد التراخيص المجددة 19 ترخيصًا، فيما بلغت عدد الموافقات لإضافة 8 موافقات نشاط (فحص ما قبل الزواج- رعاية المنزلية)، وبلغت عدد الموافقات المبدئية 39 موافقة، كما بلغ عدد التراخيص الملغاة 19 ترخيصًا، وعدد تراخيص الممارسين الصحيين خلال الفترة 548 ممارسًا.

15 مختبرًا لمسحة كورونا:

كما بلغت عدد الموافقات لأخذ مسحة كورونا 15 متعاقدًا مع مختبر معتمد، ومختبرين معتمدين من وقاية لعمل فحص كورونا مباشرة في المنطقة، وبلغت عدد المعاينات الميدانية 120 معاينة، فيما بلغت عدد موافقات الندب 63 موافقة، وبلغت عدد اعتماد التسعيرات 12 تسعيرة.

وبلغ اعتماد تأييدات مكتب العمل 19 تأييدًا واعتماد المدير الطبي الإداري 50، بالإضافة إلى 12 موافقة لأخذ المؤشرات الحيوية بالصيدليات.