استكمالا لبرامج الاحتفاء بيوم التأسيس يتشرف نادي الأحساء الأدبي باستضافة صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود أمير منطقة القصيم في محاضرة افتراضية يوم الثلاثاء (٢٨) رجب ١٤٤٣هـ الموافق (١) مارس ٢٠٢٢م عند الساعة الواحدة والنصف ظهرا في محاضرة عن ” شهداء آل سعود في حروب التأسيس والتوحيد والدفاع”.

ويدير هذه المحاضرة الأستاذ الدكتور ظافر بن عبدالله الشهري رئيس نادي الأحساء الأدبي .

الاحتفاء بيوم التأسيس

تجدر الإشارة إلى أن سمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل قد أصدر حديثا كتابا قيِّمًا عن هذا الموضوع تحدث فيه وفق حقائق ووقائع تاريخية عن “الشهداء الأبرار من أسرة آل سعود في حروب التأسيس والتوحيد والدفاع ” وقد بلغ الشهداء من أبناء هذه الأسرة الكريمة وفق ما ورد في هذا الكتاب أكثر من خمسة وثلاثين شهيدا قدموا أرواحهم في سبيل بناء وتأسيس وتوحيد هذه الدولة العظيمة منذ فجر مسيرة تأسيسها في الدرعية على يد الإمام محمد سعود – رحمه الله – في منتصف العام ١١٣٩هـ ١٧٢٧م بما يزيد على ثلاثة قرون من الزمن تميزت بالعمل والتضحيات في سبيل استقرار الدولة وبناء أمجادها حتى وصلت إلى ما وصلت إليه من سمعة عالمية ورقيٍّ وتحديث في شتى المجالات التي يتفيأ ظلالها المواطن السعودي والمقيم على أرض المملكة في وقتنا الحاضر رغد عيش وأمنا واستقراراً، وستبقى هذه الدولة شامخة راسخة – بإذن الله تعالى – ثم بحكمة وعدالة ملوكها وحبهم لشعبهم وولاء السعوديين لولاة أمرهم ودولتهم.

دعوة لحضور المحاضرة

وبهذه المناسبة يتقدم نادي الأحساء الأدبي باسم أدباء وأديبات ومثقفي ومثقفات وإعلاميي وإعلاميات الأحساء بخالص الشكر والتقدير لسمو الأمير الدكتور فيصل بن مشعل على تلبية دعوة ناديهم والحديث في مناسبة غالية على نفوسنا جميعا مناسبة يوم التأسيس رغم مشاغله ومسؤولياته الكبيرة.

وقد وجه النادي الدعوة عبر تطبيقه على منظومة الهواتف الذكية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي للدخول لحضور هذه المحاضرة ، وسيكون بإذن الله الرابط متاحا على تطبيق النادي عبر منظومة الهواتف الذكية وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.