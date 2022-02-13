قياس سرعة النت لمعرفة مدى سرعة اتصال الجهاز المستخدم بالفعل ليس بالأمر الصعب، ولكن يجب استخدام بعض التطبيقات والمواقع الدقيقة التي قد تساعدك أثناء تأدية هذه المهمة بكل سهولة، في الواقع الأمر لا يحتاج سوى فقط الدقة في اختيار أداة قياس سرعة النت ، لكي يتم من خلالها تحديد مدى كفاءة الشبكة العنكبوتية في مشاهدة مقاطع فيديو أو تنزيل أي ملفات على سبيل المثال، لذا سوف نقدم لكم أفضل 5 مواقع لقياس سرعة الإنترنت بصورة شاملة من خلال موقعنا المتميز في السطور التالية.

قياس سرعة النت

لك أن تعرف أن سرعة النت بصفة عامة تؤثر على سرعة استجابة جهازك للتعامل مع الإنترنت، ويمكنك قياسها لأسباب عديدة، من ذلك على سبيل المثال:

التأكد من مصداقية مزود الخدمة الذي يُحصّل منك رسوم استهلاك الإنترنت.

من أجل الاطمئنان حول تغطية خدمات الإنترنت بمنزلك لاحتياجات كافة أفراد الأسرة.

علاوة على ذلك، فقد تحتاج إلى قياس سرعة الإنترنت للتأكد من سلامة جهاز إرسال الخدمة والأسلاك الموصلة له، وعدم إهدار المزيد من المال والمجهود في صيانة أمر لا حاجة لإصلاحه.

كما أن هناك من يحتاج إلى قياس تلك السرعة قبل البدء في تنزيل أفلام، ألعاب، وغير ذلك من التنزيلات الأخرى التي قد تحتاج إلى سرعة مميزة.

افضل 5 مواقع لقياس سرعة النت

في الواقع هناك عدد لا بأس به من أدوات قياس سرعة النت لاسيما تلك المواقع الإلكترونية التي تسمح لك بالحصول على تجربة مثالية، ومن صور ذلك على سبيل المثال..

موقع speedtest

يعد موقع speedtest هو أفضل أداة لقياس السرعة الخاصة بالإنترنت، خاصة وأن ذلك الموقع يحتوي على كل ما يخص ذلك الأمر، كما يقوم بتوفير كل المعلومات اللازمة حول الخوادم وكفاءة التشغيل أيضًا.

علاوة على ذلك فهو يقدم لك إمكانية الاحتفاظ بصحيفة اختبارات السرعة السابقة، والتي قد يحتاج إليها البعض من أجل مقارنة السرعات الحالية بما يسبقها من معدلات سرعة قبل ذلك.

على الرغم من كافة المميزات التي تمتلكها تلك الأداة إلا أن هناك ثمة عيب في استخدامه، ألا وهي مشكلة الإعلانات، خاصة وأن تلك الإعلانات قد تتسبب في حدوث خلل أثناء قياس السرعة.

موقع speedof

لك أن تعرف مدى قوة موقع speed of في قياس سرعة النت بشكل يناسب حجم أعمالك عبر الإنترنت، فهو يظهر لك السرعة مع مدى قوة اتصالك عبر الخادم، إلى جانب معلومات الاتصال ذاتها أثناء القياس.

زيادة على ذلك فهو يقدم لك نتيجة دقيقة تمامًا تساعدك على التخطيط لإتمام مهامك بصورة جيدة، من حيث تنزيل مقاطع الفيديو، الألعاب، والأفلام وغير ذلك من التنزيلات الأخرى.

يعد ذلك الموقع هو الاختيار الأمثل على الإطلاق، خاصة وأنه يقدم لك تلك التجربة المميزة بوضوح على الهاتف وكذلك الحاسوب الخاص بك، بنفس الدقة والتعليمات.

موقع testmy

لعل أبرز ما يفضله المستخدمون هو الحصول على موقع قياس سرعة الإنترنت منفصل تقنيًا عن HTML5، وهو ما يوفره لك موقع testmy الشهير، الذي يتميز بالدقة والوضوح في عرض النتائج.

إضافة إلى ذلك فهو يسمح لك بإنشاء حساب خاص بك من خلاله بكل سهولة لمتابعة تغير سرعات الإنترنت الخاصة بخادمك أيضًا دون الحاجة إلى إهدار المزيد من الوقت والتكلفة.

ربما تجد فقط ثغرة بسيطة في استخدامه ألا وهي أنك بحاجة إلى تعقب الصفحات المتتالية داخل الموقع من أجل الوصول إلى صفحة قياس السرعة، ولكن رغم اعتبار البعض أن ذلك من سلبيات الموقع، إلا أن هذا الأمر خصيصًا يساهم في توفير نتائج أكثر دقة مقارنة بالعديد من المواقع الأخرى.

موقع xfinity

في الواقع عند التعامل من خلال xfinity فأنت إذًا أمام موقع مميز يقدم لك نتائج ذات دقة عالية، علاوة على ذلك فهو غير مزدحم بالمستخدمين، ولعل ذلك ما يجعل الضغط على استخدامه أقل ونتيجة ذلك يكون التعامل عليه أسهل وأسرع أيضًا.

زيادة على ذلك فهو يقدم لك معلومات سرعة الإنترنت الخاصة بخادمك، بمعنى أنه اختيار مثالي لهؤلاء المبتدئين الذين لا يعتمدون على الأرقام في حساب السرعة، فهو يقدم لك معلومات سياقية مكتوبة حول السرعة والأداء والتشغيل لدى خادم الويب الخاص بك.

من اللافت للنظر أثناء قياس سرعة النت عبر هذا الموقع تجد أن هناك بعض المستخدمين الذين ينادون بضرورة اهتمام خدمات الدعم الخاصة به بوضع ميزة حفظ الاختبارات، فلعل ذلك هو العيب الوحيد الذي يرفضه مستخدميه.

موقع fast

لا بد من أن تكون قد تطرقت إلى موقع قياس سرعة الإنترنت الشهير fast الذي يتميز بواجهة مستخدم مثالية وبسيطة الاستخدام، فهو يعد الاختيار الأكثر أمان ودقة مقارنة بغيره من المواقع المماثلة.

فقد يساعدك فقط في بضع ثوان على الحصول على كافة المعلومات التي ترغب فيها والتي تتميز بالدقة والوضوح، وربما تكون قدرة ذلك الموقع المثالية ناتجة عن كونه ملكًا لشركة نتفلكس الشهيرة التي تستخدم أقصى سرعات التحميل وأقوى قياسات السرعة لكافة مستخدميها.

شرح قياس سرعة النت

من الجدير بالذكر أنه قد يحدث توقف أو بطء مفاجئ في خدمات الإنترنت الخاصة بك، هنا لابد أن تكون خطوتك الأولى هي قراءة مؤشر سرعة الإنترنت، وإليكم ذلك:

من 1 – 3 ميجابت في الثانية : مؤشر سرعة مثالي للتصفح الإلكتروني، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي، البريد الإلكتروني، هذا إلى جانب استخدام بعض الألعاب الإلكترونية التي تحتاج إلى الإنترنت.

من 3 – 4 ميجابت في الثانية : يعتبر ذلك المؤشر جيد لمتابعة مقاطع الفيديو في بيت به جهاز حاسوب واحد فقط، حيث أن تلك السرعة لن تقدم لك مزايا جيدة في حالة حاجتك لمزيد من الاستخدامات.

من 5 – 10 ميجابت في الثانية : على الرغم من أن هذه السرعة هي المؤشر المثالي لمزيد من التصفح والتنزيلات أيضًا، إلا أنه قد لا يكون هو المؤشر المطلوب للاستخدام المميز.

من 10 – 20 ميجابت في الثانية : يعد ذلك المعدل هو الأكثر تناسبًا، خصوصًا للأشخاص الذين يداومون على استخدامه في شتى السبل، من تحميل وتصفح ومشاهدة أفلام ومقاطع فيديو أون لاين، مع ممارسة الألعاب الإلكترونية عبر شبكة الويب.

من 20 ميجابت في الثانية فيما أعلى : يعتبر هذا المؤشر هو المخزون المثالي للاستخدام المتعدد بين أكثر من جهاز كمبيوتر، وأجهزة الهواتف أيضًا، والذي يمكنك من خلاله الحصول على المزيد من الخدمات الإلكترونية.

أسباب بطء الإنترنت

هناك بعض الأسباب التي قد ينتج عنها مشكلة بطء الإنترنت، ومن ذلك على سبيل المثال ما يلي:

تداخل الشبكة : قد يحدث تشوش لشبكة الإنترنت بمجرد اقتراب جهاز راديو مثلًا وتداخل شبكته مع خادم الويب، وهنا يمكنك عزله أولًا، ثم التأكد من سرعة الشبكة.



أدوات غير مناسبة : يمكنك أيضًا تفادي تلك المشكلة من خلال فحص أدوات وأسلاك توصيل الخدمة، والتي ربما تواجه خلل في الصناعة مثلًا، أو أنها غير مناسبة لجهاز الإرسال الخاص بك.

موضع الإرسال : ربما يكون موضع مزود الخدمة الخاص بك ذاته غير مستجيب للإشارة، لذا عليك التنقل بجهاز الإرسال هذا إلى موضع آخر وفحص الاستجابة الخاصة بسرعة الإنترنت، وفي حالة الحصول على قياس سرعة النت الأعلى عليك وضع جهاز الإرسال بصورة آمنة للاستخدام.

عدد مستخدمين كبير : ربما يكون سبب بطء الخادم هو عدد المستخدمين الكبير داخل نفس الشبكة، مما يقلل من سرعة النت أثناء الاستخدام.

انتهاء الباقة : عليك التأكد من عدم اقتراب نهاية الباقة، والتي قد تتسبب في ضعف الإشارة وبالتالي تقليل السرعة.

ملخص الأمر حول قياس سرعة النت أن هناك العديد من الأسباب التي قد تجعلك في حاجة إلى ذلك، ولكن لك أن تعرف أن الأمر ليس بتلك الصعوبة التي قد تتخيلها، فهناك افضل مواقع قياس سرعة الإنترنت علاوة على أقوى برامج قياس مؤشر سرعات النت بصورة شاملة، والتي قد تساعدك بصورة مجانية وسهلة في تحديد المشكلة التي تواجهها أيضًا.