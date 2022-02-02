أكد الاقتصادي أحمد الشهري أن المملكة ومن خلال الرؤية 2030م وبرامجها التنفيذية تدعم جميع مسارات مشاركة الوحدات الاقتصادية الصغيرة والمتوسطة من خلال برامج تمويلية وأخرى تشريعية أو هيكلية من خلال قيادة دفة الاستثمار فيها من خلال الشركات الوطنية الكبرى بهدف وضع أسس الأسواق.

الاقتصاد التقليدي:

وبين الشهري في تصريحات إلى “المواطن” تعليقًا على استضافة الرياض لمؤتمر leap، أن المملكة تحاول تقليص اعتمادها على الاقتصاد التقليدي كما في الدول النامية وتسعى حالياً وبشكل حثيث إلى الارتباط بنماذج يجمع بين اقتصاديات الدولة الناشئة والمتقدمة، وأكبر دليل على ذلك حجم الاستثمارات في قطاعي الاتصالات والتقنية بالإضافة إلى حجم التجارة الالكترونية الذي يُظهر مؤشرات نمو كبيرة.

تقنية مالية:

وأشار إلى أن برامج تطوير القطاع المالي بما في ذلك جزء “التقنية المالية” وتفعيل تطبيقاتها بكثافة وموثوقية يكشف لنا حجم الآفاق المستقبلية الواعدة من الاقتصاد وتحولاته الكبرى نحو بناء وحدات اقتصادية ذات قيمة عالية على مستوى التوظيف والعوائد المالية على قطاع الأسر بالإضافة إلى التموضع في المكان الملائم للسعودية ومكانتها العالمية.