اكتمل وصول المشاركين بتمرين (رماح النصر ٢٠٢٢م) في مركز الحرب الجوي بقاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالقطاع الشرقي يوم الأحد الماضي الموافق ١٤٤٣/٧/٥هـ، استعدادًا للمشاركة في التمرين.

رفع مستوى الجاهزية القتالية

وكان في استقبالهم قائد مركز الحرب الجوي اللواء الطيار الركن خالد بن محمد الحربي وأركاناته، والذي أبدى ترحيبه بالمشاركين، وأهمية التمرين في رفع مستوى الجاهزية القتالية وتعزيز العمل المشترك وتبادل الخبرات ما بين القوات المشاركة.

تفاصيل القوات المشاركة

الجدير بالذكر أن القوات المشاركة شملت (جميع أفرع القوات المسلحة – وزارة الحرس الوطني – رئاسة أمن الدولة – مملكة البحرين – جمهورية باكستان الإسلامية – الولايات المتحدة الأمريكية).