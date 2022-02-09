أعلنت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية، عن خطوات الاستفادة من خدمات تعديل البيانات في السجل المدني ضمن خدمات الأحوال المدنية الإلكترونية عبر منصة أبشر، على النحو التالي:

1- تسجيل الدخول لحساب المستفيد في منصة أبشر أفراد

2- اختيار خدمات من أيقونة خدماتي

3- اختيار الأحوال المدنية

4- اختيار مركز الرسائل والطلبات للأحوال المدنية

5- الضغط على طلب جديد ثم اختيار الخدمة واستكمال إجراءاتها.

الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية:

وفي وقت سابق، أعلنت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية تقديم خدماتها للرجال والنساء في (12) موقعًا حول المملكة، ضمن مبادرة “نأتي إليك” التي تُنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في محافظة ميسان ومركز قيا، ويوم الاثنين في مركز أبو راكة، لمدة يوم واحد لكل موقع.

خدمات الأحوال المدنية:

وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة عسير بتقديم خدماتها اليوم للرجال والنساء في مركز ثلوث المنظر بمحافظة محايل عسير لمدة يومين، وللرجال في مقر محافظة خميس مشيط لمدة يوم واحد، فيما تقدم الخدمة يوم الاثنين للرجال والنساء في المدينة العسكرية بخميس مشيط لمدة يومين.

وفي منطقة نجران، تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة للرجال اليوم في مقر الحرس الوطني بمنطقة نجران لمدة أربعة أيام، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة خباش لمدة يومين.

خدمات للرجال والنساء:

وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء اليوم، في مهرجان البن السعودي بمحافظة الداير بمنطقة جازان لمدة أسبوع، ومنطقة الجوف في مركز أبو عجرم لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة للنساء في الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الأحساء بالمنطقة الشرقية لمدة يومين، ويوم غد الاثنين للرجال والنساء في مركز قبة بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.