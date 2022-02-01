انتهت، منذ قليل، مباراة السعودية ضد اليابان ضمن منافسات الجولة الثامنة من تصفيات كأس العالم 2022 بفوز الساموراي بهدفين دون رد.

منتخب اليابان يتقدم في الشوط الأول

وبدأت مباراة السعودية ضد اليابان التي أُقيمت على ملعب سايتاما 2002 بشكل سريع، وحصل علي البليهي على إنذار عند الدقيقة الرابعة بعد تدخل قوي على لاعب الساموراي.

واستمرت المحاولات لتسجيل هدف مبكر، وسط تألق دفاعي من المنتخبين، قبل أن يضطر المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد لإجراء تبديل اضطراري بخروج عبدالإله المالكي للإصابة، والدفع باللاعب عبدالله الخيبري عند الدقيقة 23.

ونجح منتخب اليابان الأول لكرة القدم في فض اشتباك التعادل السلبي عند الدقيقة 32 عن طريق لاعبه تاكومي مينامينو، لينتفض لاعبو الأخضر بعد الهدف، بحثًا عن تعديل النتيجة عن طريق سالم الدوسري وفراس البريكان.

وتألق حارس المرمى محمد العويس وأنقذ شباكه من تلقي الهدف الثاني عند الدقيقة 40، وواصل الأخضر ضغطه وحصل على أكثر من ركنية، ولكن دون جدوى، لينتهي الشوط الأول بتقدم الساموراي بهدف دون رد.

هدف مبكر

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، نجح الساموراي في تعزيز تقدمه بهدف ثان من تسديدة صاروخية عن طريق جونيا إيتو في الدقيقة 50، ليدفع رينارد بالثنائي هتان باهبري وسعود عبدالحميد بدلًا من فهد المولد وعلي الحسن.

وحاول الأخضر الضغط لتعديل النتيجة، وأطلق باهبري تسديدة، ولكنها خرجت بعيدًا، قبل أن يطلق سعود عبدالحميد تسديدة صاروخية، إلا أن حارس المرمى تصدى لها، ليحرم المنتخب من تقليص الفارق.

ودفع رينارد بالثنائي خالد الغنام وعبدالله الحمدان بدلًا من سلطان الغنام وفراس البريكان عند الدقيقة 74، ليتحسن أداء الأخضر كثيرًا، وسط محاولات لتقليص الفارق.

وكاد الساموري أن يسجل الهدف الثالث، بعدما انفرد لاعبه بالمرمى عند الدقيقة 81، إلا أنه سدد الكرة بالخارج، واستمرت المحاولات من المنتخبين، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب اليابان على السعودية بنتيجة 2/0.

وتجمد رصيد المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند 19 نقطة، في صدارة مجموعته بالتصفيات المؤهلة إلى المونديال، فيما رفعت اليابان رصيدها إلى 18 نقطة في المركز الثاني.