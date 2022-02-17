أعلنت الأردن إلغاء فحص كورونا للقادمين إليها من الخارج، مع اتخاذ حزمة إجراءات تخفيفية جديدة للعمل بها بداية من مارس المقبل.

الأردن يخفف قيود كورونا

وقال وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، النَّاطق الرَّسمي باسم الحكومة فيصل الشّبول، إن الإجراءات التخفيفيَّة الجديدة للتَّعامل مع وباء كورونا تبدأ اعتبارًا من 1/3/2022.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي في رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، لإعلان بعض الإجراءات التخفيفية المتعلقة بوباء كورونا، أن الأردن من الدول القليلة التي وفرت 4 أنواع من اللقاحات المضادة لكورونا رغم أنه غير منتج للمطاعيم، مؤكدًا أن حملة التطعيم نجحت في الأردن، مشيرًا إلى أن حملة لتطعيم فئة الأكثر من خمس سنوات ستكون طوعية بداية مارس المقبل.

أهم الإجراءات التخفيفية

والإجراءات التخفيفية المتعلقة بفيروس كورونا، والتي سيبدأ العمل بها في 1 مارس المقبل، وفق الشبول. هي: تخفيض فترة العزل للمصابين بفيروس كورونا إلى (5) أيَّام، حيث تبدأ من تاريخ أخذ عيِّنة فحص (PCR) دون الحاجة لإجراء فحص آخر بعد انتهاء فترة العزل.

وكذلك إلغاء الإجراءات المتعلِّقة بحجر المخالطين لمصابي كورونا، وإلغاء فحص (PCR) للقادمين إلى الأردن من بلد القدوم، وعلى المعابر الجويَّة والبريَّة والبحريَّة الأردنيَّة عند الوصول، وينطبق ذلك على الأردنيين وغير الأردنيين، كما سيطلب من المشاركين في الاحتفالات والمناسبات تلقي جرعتي لقاح كورونا فقط.

وأوضحت الأردن أن الأسباب الرئيسية للاستراتيجية الجديدة للتعامل مع كورونا، هي الأثر السلبي على القطاع السياحي وحركة المسافرين للأردن نتيجة الإعلان عن أعداد الإصابات اليومية، وفحوصات الـ PCR المطلوبة من المسافرين، إضافة إلى زيادة الكلف المالية والضغط على القطاع الطبي.

ولفتت الحكومة الأردنية إلى أن انتشار أوميكرون يجعل الفحوصات المطلوبة من المسافرين بلا جدوى.