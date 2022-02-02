توقع المركز الوطني للأرصاد حالة من التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة ابتداءً من الغد الخميس إلى الأحد المقبل بمشيئة الله.

وتشمل الحالة الجوية انخفاض ملموس في درجات الحرارة، ورياح نشطة وتشكيلات من السحب الرعدية وأمطار متوسطة إلى غزيرة.

توقعات حالة الطقس:

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع، في تقريره عن حالة الطقس اليوم أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على شرق ووسط وجنوب المملكة، يصاحب ذلك نشاط في الرياح السطحية وتدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية.

كما تتأثر الأجزاء الداخلية من جنوب غرب وغرب المملكة بالعوالق الترابية والأتربة المثارة، وكذلك منطقة الجوف وحائل، في حين تتهيأ الفرصة لتكوّن الضباب على جازان، عسير، الباحة وأجزاء من شرق ووسط المملكة.

حركة الرياح السطحية:

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الشمالي وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 30 كم/ ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 25- 50 كم/ ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.