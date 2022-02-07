توقع المركز الوطني للأرصاد استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة بداية من بعد غد الأربعاء.

تقلبات جوية لنهاية الأسبوع

ونبه المركز في منشور على حسابه الرسمي بتويتر، إلى استمرار التقلبات الجوية على معظم مناطق المملكة، بداية من بعد غد الأربعاء وحتى نهاية الأسبوع الجاري.

وأهاب المركز من الجميع بضرورة اتباع الإرشادات اللازمة من الجهات المختصة ومتابعة حالة الطقس عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل.

حالة الطقس اليوم

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين، استمرار تأثير نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من شرق وجنوب وجنوب غرب وغرب المملكة، في حين تكون سماء صحوًا إلى غائمة جزئيًا على جازان، عسير والباحة مع فرصة لهطول أمطار خفيفة على سواحل جازان، ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على أجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف.

حركة الرياح

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة يصل إلى 50كم/ساعة على الجزء الأوسط، وارتفاع الموج من متر إلى مترين قد يصل إلى ثلاثة أمتار على الجزء الأوسط، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 20-50 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج.