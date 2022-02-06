أكد الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، أيمن غلام، أن اجتهادات غير المتخصصين حول الطقس تثير الذعر وتنشر الإشاعات وتكون مزعجة، موضحًا أن هناك أنظمة جديدة تمنح الهواة تراخيص للحديث عن أحوال الطقس.

#في_العلن | الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد د. أيمن غلام: سيتم منح تراخيص لهواة الطقس لتنظيم عملهم. @K_Alsuliman #قناة_السعودية pic.twitter.com/571qvtB9Uu

— قناة السعودية (@saudiatv) February 6, 2022

اجتهادات تثير الذعر:

وأضاف غلام خلال تصريحات إلى قناة السعودية، أن هناك اجتهادات غير المتخصصين حول الطقس مزعجة وفي بعض الأحيان تثير الذعر بين المواطنين وفي بعض الأوقات تكون إشاعات ليس لها أساس من الصحة، مشيرًا إلى أن هؤلاء الهواة هم السبب في صدور نظام الأرصاد، حيث يهدف النظام إلى إلغاء الإشاعات والمعلومات الخاطئة عن الطقس.

تراخيص للهواة:

ولفت إلى أنه سيتم منح تراخيص لهواة الطقس لتنظيم عملهم، وهناك لوائح جديدة للحصول على تراخيص المركز الوطني للأرصاد.