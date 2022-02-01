أطلقت جمعية الأسر المنتجة بمنطقة جازان، أول مشروع استثماري لصناعة الحلويات والمخبوزات وتقديم القهوة بمدينة جازان، بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من 1.500.000 ريال.

باكورة المشاريع الاستثمارية

وأوضحت عضو مجلس الإدارة بجمعية الأسر المنتجة بجازان المتحدثة الإعلامية للجنة سهى دغريري، أن المشروع يعد باكورة المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الجمعية بالتعاون مع عدد من الجهات الحكومية والخدمية بالمنطقة لتحقيق الاستدامة المالية للجمعية، ومصادر دخل مستدام للأسر المنتجة بالمنطقة، وإيجاد فرص وظيفية في مجال صناعة الحلويات والمخبوزات والقهوة، مبينة أن الجمعية دشنت العديد من المبادرات المجتمعية بلغت قيمتها الإجمالية 5.800.000 ريال.

تحسين مستوى أداء الأسر المنتجة

من جانبه بين عضو الجمعية محمد مسملي، أن الجمعية من خلال تنفيذ المشروعات الاستثمارية لتحسين مستوى أداء الأسر المنتجة بمدينة جازان وكافة محافظاتها من خلال التدريب والتأهيل، حيث تستهدف الجمعية في مرحلتها الأولى تدريب وتمكين 100 فتاة.

وبين أن ما تقدمه الجمعية من خدمات نوعية أخرى أسهمت بقدر كبير في تحقيق رؤيتها في تقديم الدعم والتمكين للأسر؛ لتحقيق مصادر دخل مستدامة تسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.