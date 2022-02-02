أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم منخفضًا 100.77 نقطة ليقفل عند مستوى 12192.61 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 6.1 مليارات ريال.

أداء مؤشر الأسهم السعودية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 166 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 62 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 133 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات معدنية، ونماء للكيماويات، ومتطورة، وصناعة الورق، وكيمانول الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات ساسكو، والسعودي الفرنسي، والبابطين، والأهلي، والمواساة الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.45% و 3.50% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، والإنماء، ومعدنية، وكيان السعودية، وأرامكو السعودية الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الراجحي، والإنماء، وسابك، ودار الأركان، والأهلي الأكثر نشاطا في القيمة.

السوق الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 372.29 نقطة ليقفل عند مستوى 25186.59 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 44 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 610 آلاف سهم تقاسمتها 2157 صفقة.