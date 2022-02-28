رصدت الأقمار الصناعية، صباح اليوم الاثنين، قوات روسية ضخمة تتجه نحو العاصمة الأوكرانية كييف، وفقا لـ”العربية”.

وأعلنت الخدمة الحكومية للاتصالات الخاصة وحماية المعلومات في أوكرانيا، اليوم الاثنين، أنه سُمع دوي انفجارات صباحاً في العاصمة كييف وفي مدينة خاركيف الواقعة في الشمال الشرقي، والتي تعد أهم مدينة في البلاد.

كما أضافت في بيان مقتضب على تطبيق تيليغرام أن كييف شهدت في اليوم الخامس من الهجمات الروسية حالة من الهدوء لبضع ساعات قبل سماع تلك الانفجارات.

إلى ذلك، أشارت إلى أن النيران اشتعلت في مبنى سكني بمدينة تشيرنيف بشمال البلاد بعد إصابته بصاروخ.

فيما أعلنت قيادة القوات البرية الأوكرانية ببيان على فيسبوك أن مدينة زوتيمر في الشمال أيضا تعرضت لهجمات صاروخية خلال ساعات الليل.

على مشارف كييف

وكان عمدة العاصمة فيتالي كليتشكو، أكد مساء أمس الأحد، أن القوات الروسية باتت على مشارف المدينة.

كما نبه إلى أنه لا توجد خطط لإجلاء المدنيين إذا تمكن الروس من السيطرة على كييف، لاسيما وأن كل الطرق مسدودة.

كذلك، حذر في مقابلة مع “أسوشييتد برس،” من القدرة على سد النقص في مخزون الغذاء والدواء المتناقص، والذي يقل مع مرور الوقت، معتبرا أن العاصمة باتت على شفا كارثة إنسانية، على الرغم من صمود دفاعاتها.

خاركيف صامدة

أما في ما يتعلق بخاركيف، فقد شهدت المدينة أمس قتال شوارع، بعد أن دخلت الدبابات الروسية المدينة التي تعد ثاني أهم منطقة في البلاد. إلا أن حاكمها عاد وأعلن لاحقا أن القوات الأوكرانية استعادتها بالكامل، إلا أن الاشتباكات سرعان ما تجددت لاحقا، وفقا لـ”العربية”.