أطلق معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، بديوان الرئاسة الحملة التوعوية (اعتزاز) التي تنظمها الرئاسة العامة لتعزيز الانتماء للوطن بإبراز الاعتزاز بالهوية الإسلامية السمحة، والقيم الوطنية العريقة والقيادة الحكيمة وبمنجزات الوطن العزيز، وذلك بمناسبة يوم التأسيس.

وقال معالي الرئيس العام في كلمته خلال إطلاق الحملة: إن حملة (اعتزاز) تأتي ضمن مسيرة الرئاسة العامة لإطلاق الحملات المتميزة التوعوية لتحقيق رسالة الرئاسة وتحصيل أهدافها ومقاصدها.

تعزيز الانتماء للوطن

وأضاف معاليه في كلمته: إن الرئاسة العامة ترى الحاجة ماسة لبيان أهمية الاعتزاز بدين الله جل وعلا، ثم ما أنعم الله به على هذه الدولة المباركة التي قامت على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وصيانة جناب التوحيد.

أهداف الحملة

وبين الدكتور السند، أن في هذا المنجزات العظيمة التي قامت بها هذه الدولة المباركة المملكة العربية السعودية، اعتزازًا بهذه المنة العظيمة في بلادنا بلاد التوحيد والإسلام والسنة، ولما تقتضيه هذه النعمة من واجب الشكر والبيان؛ تطلق الرئاسة العامة هذه الحملة.

وتستهدف الحملة كل فئات المجتمع عبر برامج متنوعة، من الكلمات واللقاءات والنشر الرقمي وورش العمل وغيرها من الأفلام والتصاميم التي تبرز منجزات الوطن وحكمة قيادتنا الرشيدة.

الجدير بالذكر أن الحملة تنطلق لتحقيق مجتمع يعتز بقيمه الإسلامية السمحة، وقيمه الوطنية العريقة ويفاخر بمنجزات وطنه.