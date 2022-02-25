عرفانًا بجميل صنيعهم في خدمة وطنهم وقادتهم، استذكر الأمن العام الشهيد حمود بن علي ربيع السويلم، من شرطة منطقة الجوف.
الأمن العام يكشف يوم الاستشهاد:
ونشر الأمن العام تغريدة له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، كشف فيها عن اليوم الذي استشهد فيه السويلم، حيث إنه استشهد يوم 19/ 2/ 1424هـ.
تفاعل المغردين:
وتفاعل المغردون مع منشور الأمن العام، طالبين الرحمة والمغفرة للشهيد البطل، وكتب أبو سالم: “له الرحمة والخلود في عليين والنصر كل النصر للوطن وقادته الموحدين.. تحية إجلال وتعظيم لشهداء الوطن الكرام البررة.. الوطن يستحق التضحيات”.
وغرّد أبو محمد قائلًا: “أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون”، وكتب سعد بن سالم: “الله يرحمه ويغفر له. لن ننسى شهداء الوطن”.
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