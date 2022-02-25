عرفانًا بجميل صنيعهم في خدمة وطنهم وقادتهم، استذكر الأمن العام الشهيد حمود بن علي ربيع السويلم، من شرطة منطقة الجوف.

ونشر الأمن العام تغريدة له، على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، كشف فيها عن اليوم الذي استشهد فيه السويلم، حيث إنه استشهد يوم 19/ 2/ 1424هـ.

تفاعل المغردين:

وتفاعل المغردون مع منشور الأمن العام، طالبين الرحمة والمغفرة للشهيد البطل، وكتب أبو سالم: “له الرحمة والخلود في عليين والنصر كل النصر للوطن وقادته الموحدين.. تحية إجلال وتعظيم لشهداء الوطن الكرام البررة.. الوطن يستحق التضحيات”.

وغرّد أبو محمد قائلًا: “أسأل الله العلي العظيم أن يتغمده بواسع رحمته إنا لله وإنا إليه راجعون”، وكتب سعد بن سالم: “الله يرحمه ويغفر له. لن ننسى شهداء الوطن”.