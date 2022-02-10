استقبل الأمين العام للمركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال) الدكتور منصور الشمري، في مقر المركز بالرياض اليوم (الخميس)، الموافق 10 (فبراير) 2022م، الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، وممثلي الدول الأعضاء.

واطلع الوفد خلال الزيارة على استراتيجيات عمل (اعتدال)، كما قام بجولة على إدارة القيادة والسيطرة تعرف خلالها على آلية الرصد والتحليل، والتقنيات المستخدمة، والنماذج التي يتم بناؤها وتطويرها داخل المركز.

تعزيز أسس السلام العالمي

وفي ختام الزيارة التُقطت الصور التذكارية، وتبادل الأمين العام لـ(اعتدال) الدكتور منصور الشمري، والأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب اللواء الطيار الركن محمد بن سعيد المغيدي، الهدايا التذكارية.

ودوّن الأمين العام لمركز التحالف الإسلامي العسكري لمحاربة الإرهاب، كلمة في سجل زيارات (اعتدال) جاء فيها (تشرفنا في هذا اليوم الخميس 10/2/2022م بزيارة المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف (اعتدال)، الذي يعد واجهة حضارية تعكس اهتمام حكومة مولاي خادم الحرمين الشريفين بمكافحة الفكر المتطرف والتصدي له وتعزيز أسس السلام العالمي ودحر كل ما يؤثر على ذلك، ولقد سررت بما شاهدته اليوم في المركز من الاستعدادات الكبيرة والكفاءات المتميزة، متمنيًا للمركز التوفيق والتقدم والمضي قدمًا لتحقيق الآمال المرجوة).