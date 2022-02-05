صعد الفريق الكروي الأول في الأهلي المصري إلى نصف نهائي كأس العالم للأندية، وذلك بعد الفوز على فريق مونتيري المكسيكي بهدف دون رد.

ملخص مباراة الأهلي المصري ومونتيري:

وبدأ الشوط الأول بأفضلية نسبية من فريق مونتيري الذي سعى لإحراز الهدف الأول ولكن دون جدوى، في ظل تألق كبير من الحارس المصري علي لطفي.

وأهدر الأهلي فرصة إحراز الهدف الأول بعد إهدار للفرص من قبل حسين الشحات وطاهر محمد طاهر.

وانتهى الشوط الأول من المباراة، بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، واصل الأهلي ضغطه بكل قوة ليسجل الهدف الوحيد له في المباراة، من تصويبة قوية عبر الظهير الأيمن، المصري محمد هاني في الدقيقة الـ53.

المارد الأحمر يفوز عن جدارة:

وحاول فريق مونتيري العودة ولكن دون جدوى، ليفوز الأهلي بالمباراة ليتأهل لمواجهة بالميراس البرازيلي الثلاثاء المقبل في دور نصف النهائي.