استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري بقيادة مدربه الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني تدريباته الجماعية، استعدادًا لمواجهة الهلال المرتقبة.

موسيماني يحاضر اللاعبين بالفيديو

وكان موسيماني قد منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري راحة سلبية من التدريبات الجماعية ليوم واحد بعد مباراة بالميراس البرازيلي، وذلك للتخلص من الإجهاد.

وعقد موسيماني قبل انطلاق مران اليوم محاضرة بالفيديو مع اللاعبين؛ استعرض خلالها فيديوهات مجمعة من مباريات الهلال؛ لشرح طريقة لعب الفريق وأبرز نقاط القوة فيه، وتحدث مع اللاعبين في كافة الجوانب الفنية والخططية الخاصة بالمباراة.

الأهلي المصري يبدأ الاستعداد لمواجهة الهلال

وبدأ الأهلي مرانه اليوم على ملعب الكريكيت بمدينة زايد الرياضية بأداء تدريبات بدنية متنوعة، وخاض اللاعبون جانبًا من تدريبات الكرة باليد، وفقرات بدنية متنوعة للتخلص من حالة الإجهاد التي يعانوا منها خلال الفترة الماضية.

واكتفى خماسي الفريق الأول لكرة القدم، عمرو السولية، حمدي فتحي، علي معلول، أيمن أشرف وطاهر محمد طاهر بأداء تدريبات بدنية في الجيم بفندق الإقامة وعدم المشاركة في التدريبات الجماعية.

وخضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي المصري وأعضاء البعثة في أبو ظبي لمسحة طبية جديدة اليوم استعدادًا لمباراة الهلال المقبلة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال في مباراة تحديد المركز الثالث بمنافسات بطولة كأس العالم للأندية، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة الإماراتي.