يبدو أن المدرب الألباني بيسنك هاسي أصبح قريبًا من الرحيل عن صفوف النادي الأهلي، وذلك بعد التعادل مع التعاون مساء أول أمس في الجولة الـ19 في الدوري السعودي للمحترفين.

وكانت تقارير إعلامية كشفت أن إدارة ماجد النفيعي بدأت في البحث عن بديل هاسي بسبب تراجع نتائج الفريق الكروي الأول في مباريات الدوري السعودي للمحترفين، واحتلاله للمركز التاسع في البطولة.

الأهلي لم يفاوض نور الدين بن زكري

وارتبط اسم الراقي بالتعاقد مع المدرب الجزائري نور الدين بن زكري المدرب السابق لناديي الفيحاء وضمك لتدريب الفريق الأول خلفًا لهاسي، لكن الإعلامي فهد الصيعري المقرب من الأهلي، ذكر عبر حسابه في “تويتر” أن إدارة ماجد النفيعي لم تفاوض المدرب بن زكري.

جيسوس يقترب من خلافة هاسي

وفي سياق آخر، أشارت تقارير إلى أن الراقي أصبح قريبًا من التعاقد مع البرتغالي جورجي جيسوس مدرب نادي الهلال وبنفيكا البرتغالي السابق ليكون المنقذ لـ الأهلي بالمرحلة المقبلة.

ورغم رفض جيسوس التدريب حاليًا في المملكة، لكن إصرار إدارة ماجد النفيعي على التعاقد معه، سيجعله أقرب من أي وقت مضى لتدريب الراقي.