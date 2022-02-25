تنتظر الجماهير مباراة الأهلي ضد الاتحاد في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في ظل المنافسة القوية هذا الموسم.

الأهلي يتفوق ضد الاتحاد بالدوري

ويطمح الراقي لمواصلة تفوقه ضد الاتحاد منذ انطلاق بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2008/ 2009، حيث تواجها 27 مرة، ونجح في تحقيق الفوز 11 مرة، مقابل 8 انتصارات للعميد، وتعادلا 8 مرات.

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تسجيل 40 هدفًا بديربي جدة ضمن منافسات الدوري السعودي للمحترفين، فيما تمكن الاتحاد من هز شباك الراقي 32 هدفًا.

ويُقدم الاتحاد مستوى مميزًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، ما يحفزه على خطف نقاط مباراة الغد، فيما يُعاني الأهلي من تراجع النتائج والأداء، ويسعى لمصالحة جماهيره بالفوز في الديربي.

ديربي جدة في الجولة الـ22

ويحتضن استاد الأمير عبدالله الفيصل في جدة مباراة الأهلي ضد الاتحاد، مساء يوم غد السبت، في إطار مواجهات الجولة الـ22 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 48 نقطة، فيما يقع الراقي في المركز التاسع بـ25 نقطة.