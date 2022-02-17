يسعى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواصلة تفوقه ضد الفيحاء، وتحقيق الفوز في مباراتهما اليوم.

الأهلي يتفوق على الفيحاء

ولعب الأهلي ضد الفيحاء 7 مباريات ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وشهدت تفوقًا للراقي، حيث نجح في تحقيق الفوز 3 مرات، وتعادل في مثلهما، وخسر مرة واحدة.

وتعود خسارة الأهلي ضد الفيحاء إلى مباراتهما ضمن منافسات الدور الأول من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث نجح الفريق البرتقالي في الفوز على ملعب مدينة المجمعة الرياضية بثنائية نظيفة.

وتُعد مواجهة اليوم هي الرابعة بين الفريقين في جدة ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث تواجها 3 مرات، نجح الراقي في الفوز مرة، فيما خيم التعادل على مواجهتين.

مباراة اليوم في دوري محمد بن سلمان

ومن المقرر أن يلعب الأهلي ضد الفيحاء اليوم على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة، مساء يوم الخميس المقبل، ضمن منافسات جولة يوم التأسيس من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقبل مباراة اليوم، يحتل الراقي المركز التاسع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 24 نقطة، فيما يقع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفيحاء في المركز السابع برصيد 26 نقطة.