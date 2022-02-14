كشفت تقارير إعلامية عن أن مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة ماجد النفيعي سوف يطلب حكامًا أجانب لمباراته أمام الاتحاد في الجولة الـ22 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

حكام أجانب سيديرون مباراة الأهلي والاتحاد

وقال الإعلامي عبدالرحمن الحميدي مقدم برنامج ” شوت” على قناة SSC إن إدارة الراقي طلبت استقطاب حكام أجانب لمباراة الاتحاد في الجولة الـ22 دوريًا.

وسوف تُقام المباراة بين الراقي والاتحاد يوم السبت 26 فبراير الجاري على ملعب الأمير عبدالله الفيصل في جدة.

ويتواجد الأهلي في المركز التاسع برصيد 24 نقطة، بينما يتواجد نادي الاتحاد في الصدارة برصيد 47 نقطة.

وتبحث إدارة ماجد النفيعي حاليًا عن إقالة المدرب الألباني بيسنك هاسي وتعيين مدرب آخر، حيث سيكون المدرب البرتغالي جورجي جيسوس مرشحًا لتدريب الراقي في حال تمت إقالة هاسي.

الاتحاد فاز في لقاء الدور الأول

وكان لقاء الدور الأول من بطولة دوري المحترفين، انتهى بفوز الاتحاد بهدفين دون مقابل.