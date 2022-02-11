حقق الفريق الكروي الأول في الأهلي، فوزًا صعبًا على الفتح بهدف دون رد، وذلك ضمن مباريات الجولة العشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

د84' ادواردو يفتتح أول اهدافه بقميص نادي #الأهلي

الفتح 0 × 1 الأهلي#الفتح_الأهلي #قنوات_SSC pic.twitter.com/LCYAVzp3p4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) February 11, 2022

ملخص المباراة:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

الأهلي يهزم 9 لاعبين من الفتح:

وفي الدقيقة الـ85 من عمر المباراة، نجح اللاعب البرازيلي كارلوس إدواردو في إحراز هدف المباراة الوحيد للراقي ليُصبح رصيد الراقي بعد الفوز 24 نقطة في المركز التاسع، بينما تجمد رصيد الفتح عند 18 نقطة في المركز الرابع عشر.

وكانت المباراة، شهدت طرد لاعبين من الفتح وهما البيروفي كريستيان كويفا وعمار الدحيم.