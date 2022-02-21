يسعى الفريق الكروي الأول بـ الأهلي لرد الدين والفوز على الشباب اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

تاريخ مواجهات الأهلي والشباب

وستكون مباراة اليوم هي المباراة العاشرة بين الفريقين في بطولة كأس الملك، حيث فاز الشباب 5 مرات، بينما فاز الراقي في 4 مباريات.

وكانت أول مباراة بين الفريقين أُقيمت في عام 1970 في نهائي كأس الملك، حيث فاز الراقي بهدف دون رد، ثم في عام 1979 فاز الراقي على الشباب في دور الـ16 من البطولة.

وفي عام 2008 فاز الشباب على الأهلي بسداسية لهدف في ذهاب ربع النهائي آنذاك ثم فاز الشباب في لقاء الإياب في الرياض بثلاثية لهدف، وحصد البطولة بعد ذلك.

وفي عام 2011 فاز الراقي ذهابًا في ربع النهائي على الشباب بثلاثية نظيفة بعد الاحتجاج على مشاركة اللاعب الموقوف عبدالعزيز السعران، ثم فاز الشباب إيابًا في جدة، لكن الراقي تأهل من مجموع المباراتين.

وفي عام 2013، فاز الراقي في ذهاب نصف النهائي بكأس الملك على الشباب بهدف دون رد ثم خسر في الرياض بهدفين دون رد ليتأهل الشباب للنهائي وقتها.

آخر مواجهة فاز فيها الشباب

وفي 2014، فاز الشباب على الأهلي في النهائي ليثأر من خسارته للقب في عام 1970، ليحقق اللقب آنذاك للمرة الثالثة في تاريخه.