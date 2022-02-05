سقط الفريق الكروي الأول في الأهلي بفخ التعادل أمام نادي التعاون بهدف لكل فريق، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ19 من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ملخص مباراة الأهلي ضد التعاون:

وكان الشوط الأول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وفي الشوط الثاني، سجل التعاون هدف التقدم من ركلة جزاء عبر اللاعب الكاميروني تاوامبا في الدقيقة الخامسة والخمسين.

وسعى الراقي لإحراز هدف التعادل، لينجح اللاعب عبدالله المقرن في إحراز هدف التعادل للراقي بالدقيقة الـ82.

الراقي يواصل نتائجه السلبية:

وأصبح رصيد الراقي بعد التعادل 21 نقطة في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما أصبح رصيد التعاون 18 نقطة في المركز الرابع عشر.