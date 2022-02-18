أدان وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، ممارسات الميليشيات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني، لاسيما الأطفال، وتجنيدهم والزج بهم في جبهات القتال.

جريمة تجنيد الأطفال

وقال معمر الإرياني، عبر حسابه في “تويتر” “تعتبر ميليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران مدارس الأطفال في المناطق الخاضعة لسيطرتها، خزانًا بشريًا، ومئات الآلاف من الطلاب جيش احتياط، ولا تتردد في اقتحام تلك المدارس مع كل هزيمة تتكبدها، أو نفاد لمخزونها من المقاتلين، لاستدراجهم ومسخ عقولهم، وحشدهم لجبهات القتال”.

وأضاف الإرياني “أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من حشد للأطفال دون سن (18) من مقاعد وفصول الدراسة، وتفخيخ عقولهم بالشعارات العدائية وكراهية الآخر، وتعبئتهم بالأفكار الإرهابية المتطرفة المستوردة من إيران، هي أوسع عمليات لتجنيد الأطفال في تاريخ البشرية، وعمليات قتل ممنهج وإبادة جماعية لأطفال اليمن”.

هجمات انتحارية

وقال: “تواصل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والمجتمع الدولي غض الطرف عن هذه الجرائم النكراء التي لم يسبق لها مثيل، رغم تصعيد ميليشيا الحوثي المتواصل لعمليات تجنيد الأطفال، والزج بهم في هجمات انتحارية في مختلف جبهات القتال، ومشاهد تشييعهم العلنية، وتوزيع صورهم في وسائل إعلام الميليشيا”.

وطالب معمر الإرياني “المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان وحماية الطفل بمغادرة مربع الصمت، والقيام بمسؤولياتها القانونية والإنسانية والأخلاقية لوقف عمليات تجنيد ميليشيا الحوثي للأطفال، وتصنيفها منظمة إرهابية، وملاحقة المتورطين في هذه الجريمة ومحاكمتهم باعتبارهم مجرمي حرب”.