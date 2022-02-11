سيغيب اللاعب علي البليهي، مدافع نادي الهلال، عن مواجهة النادي الأهلي المصري غدًا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في بطولة كأس العالم للأندية.

آلام عضلية تمنع علي البليهي من المشاركة أمام الأهلي:

ومنعت آلام العضلة الخلفية اللاعب البليهي من المشاركة في تدريبات اليوم الجمعة مع الهلال، ليتأكد غيابه عن مواجهة الأهلي بطل إفريقيا غدًا.

توقيت مباراة الأهلي المصري ضد الهلال:

يذكر أن المباراة ستقام بين الفريقين غدًا في الرابعة عصرًا بتوقيت المملكة، الثالثة عصرًا بتوقيت مصر على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة.

وستنقل قناتا SSC 7 HD وأبو ظبي سبورت إكسترا المباراة، حيث يسعى الهلال إلى تحقيق المركز الثالث والفوز بالميدالية البرونزية للمرة الأولى في تاريخه، بينما يرغب الأهلي بطل إفريقيا في الفوز بالمركز الثالث للمرة الثانية على التوالي والثالثة في تاريخه.

وكان الهلال تأهل لمباراة تحديد المركز الثالث، بعد الخسارة من تشيلسي الإنجليزي بهدف دون رد، بينما خسر الأهلي من فريق بالميراس البرازيلي أول أمس الثلاثاء بهدفين دون مقابل في ربع النهائي.