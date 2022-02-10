أزاحت اللجنة العليا المنظمة لمنافسات دورة الألعاب السعودية الأولى، اليوم الخميس، الستار عن التميمة الخاصة بالبطولة رسميًا.

الكشف عن التميمة الخاصة بالبطولة

وتُعد البطولة إحدى مبادرات برنامج جودة الحياة، وتستضيف الرياض منافساتها خلال الفترة من 10 وحتى 20 من شهر مارس المقبل، حيث تنطلق التصفيات التأهيلية يوم 16 فبراير الجاري.

وترمز تميمة دورة الألعاب السعودية الأولى إلى النمر العربي، وذلك لنشر الوعي بالحفاظ عليه من الانقراض، والتعريف بأهداف صندوق النمر العربي.

وجاء هذا الاختيار ضمن جهود السعودية لحماية النمور العربية بعد أن تم إدراجه من قبل IUCN بقائمة الحيوانات المهددة بالانقراض، كما تحمل التميمة في منتصفها، شعار الدورة، والذي يتكون من ألوان الحلقات الأولمبية والنمر العربي.

كما دعت اللجنة المنظمة الجماهير للمشاركة في مسابقة تسمية التميمة من خلال الرابط الموجود في حساب اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

التسجيل في دورة الألعاب السعودية الأولى

وكانت اللجنة العليا المنظمة لدورة الألعاب السعودية الأولى، قد أعلنت مؤخرًا عن فتح باب التسجيل رسميًا في منافساتها، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).