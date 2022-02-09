حذرت دراسة حديثة، من الأفراط في تناول أقراص الباراسيتامول المسكنة، والتي تلقى رواجًا كبيرًا منذ تفشي جائحة كورونا عامة والمتحور الأوسع انتشارًا أوميكرون خاصة، لما لها من مفعول في خفض درجة الحرارة وتسكين الألم.

نوبات قلبية:

وأظهرت الدراسة التي أجريت بجامعة إدنبرة في اسكتلندا، أن تناول الباراسيتامول بشكل مستمر يزيد من مخاطر الإصابة بنوبات قلبية، لربع سكان بريطانيا، بحسب سكاي نيوز.

وقال متخصصون إن الاستخدام طويل الأمد لأقراص الباراسيتامول بدون وصفة طبية، يهدد مرضى ارتفاع ضغط الدم.

ضغط الدم المرتفع:

ولفتت الدراسة إلى أن تناول مرضى ضغط الدم قرصين من اراسيتامول يوميًا، يزيد من مخاطر الإصابة بنوبات قلبية أو سكتة دماغية بنسبة 20%، ناصحة الأطباء بإعطاء أقل جرعة ممكنة لأقصر وقت، إذا احتاجها الناس، للسيطرة على الألم.

وبحسب دراسة أجريت على 110 مرضى ونشرتها مجلة Circulation، فإن تناول الباراسيتامول يعمل على رفع ضغط الدم لدى الأشخاص الذين لديهم مستويات عالية بالفعل.