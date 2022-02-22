يُعاني 3 مدربين في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين من شبح الإقالة، في حالة استمرار تراجع النتائج مع فرقهم خلال المباريات المقبلة.

جارديم ومدرب الحزم آخر الراحلين:

وكانت إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل قد أقالت المدير الفني البرتغالي ليوناردو جارديم عن تدريب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، ليكون الإقالة رقم 13، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وبعد أيام قليلة من إقالة جارديم، أعلنت إدارة نادي الحزم عن رحيل المدير الفني الروماني جالكا، بعد تراجع نتائج الفريق الأول لكرة القدم في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

3 مدربين في الدوري يقتربون من الرحيل:

وأثار الإعلامي خالد الشنيف حالة من الجدل بشأن احتمالية رحيل أحد المدربين، وقال عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”: “الإقالة الـ15 قادمة قريبًا”.

وتفاعلت الجماهير مع تغريدة الشنيف، حيث توقع أغلب المتابعين أن تكون الإقالة الجديدة يوم السبت المقبل، في حالة خسارة الفيصلي ضد الباطن أو الأهلي أمام الاتحاد ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويُعاني الفيصلي مع دانييل راموس من تراجع النتائج، وآخرها خسارته برباعية ضد الفتح اليوم، ليحتل المركز الـ13 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 21 نقطة.

وودع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة بيسنيك هاسي منافسات بطولة كأس الملك بعد خسارته أمام الشباب في الدور ربع النهائي، كما يحتل المركز التاسع برصيد 25 نقطة قبل مباراته أمام الاتحاد.

على الجانب الآخر، توقع بعض المتابعين أن يرحل شاموسكا عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشباب في حالة الخسارة أمام الهلال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس الملك.