أصدر مجلس الوزراء في الإمارات، القرار الوزاري رقم (13) لسنة 2022، الذي تضمن إدراج فرد و5 كيانات إرهابية ضمن القائمة المحلية المعتمدة المدرج عليها الأشخاص والكيانات والتنظيمات الداعمة للإرهاب.

وأوضحت وكالة الأنباء الرسمية “وام”، في بيان لها: “يأتي القرار في إطار حرص دولة الإمارات على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له”.

وتابع البيان: “يجب على جميع الجهات الرقابية كافة القيام بحصر أي فرد أو جهات تابعة أو مرتبطة بأية علاقة مالية أو تجارية، واتخاذ الإجراءات اللازمة حسب القوانين سارية المفعول في الدولة بما يشمل إجراء التجميد في أقل من 24 ساعة.. حيث إن هذه الشركات والأفراد مرتبطون بدعم ميليشيا الحوثي الإرهابية التي تستخدم هذه التمويلات لاستهداف المنشآت المدنية والمدنيين”.

وتشمل القائمة المدعو “عبده عبدالله دائل أحمد”.

أما الكيانات التي شملتها القائمة فتضم ما يلي..