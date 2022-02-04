أعلنت السلطات الإماراتية، اليوم الجمعة، رفع تعليق سفر مواطنيها الحاصلين على جرعات اللقاح الكاملة والجرعات الداعمة حسب البروتوكول الوطني للجرعات الداعمة، إلى الدول التي تم منع السفر إليها وهي كينيا، تنزانيا، إثيوبيا، نيجيريا، جمهورية الكونغو، جمهورية جنوب إفريقيا، بوتسوانا، إيسواتيني، ليسوتو، موزمبيق، ناميبيا، زيمبابوي، وذلك اعتبارًا من الأحد 6 فبراير الجاري.

الفئات المسموح لها بالسفر:

وحددت السلطات المختصة في الإمارات، الفئات المسموح لها بالسفر لهذه الدول وهي:

أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعات لقاح كوفيد 19 الكاملة إضافة إلى الجرعات الداعمة.

ثانيا: المواطنون غير المطعمين من الفئات المستثناة طبيًّا من أخذ اللقاح إضافة إلى الحالات الإنسانية وحالات العلاج.

ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية:

في سياق متصل، أكدت الهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، ضرورة التزام جميع المواطنين بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

وفي وقت سابق، أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات إجراء 486,936 فحصًا جديدًا خلال الساعات الـ 24 الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

مستجدات كورونا في الإمارات:

‎وأعلنت الوزارة، أنه تم الكشف عن 2,114 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 853,651 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل وفاة 5 حالات بتداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 2,258 حالة.