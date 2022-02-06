أصدرت وزارة الثقافة اليوم، قرارات ابتعاث للمجموعة السادسة من طلبة وطالبات برنامج الابتعاث الثقافي، التي شملت 35 طالباً وطالبة من الحاصلين على قبول مسبق، حيث بلغت نسبة الطلاب 43 % ونسبة الطالبات 57 %، منهم 80 % لدرجة البكالوريوس، و 20 % منهم لدرجة الماجستير.

تخصصات المقبولين في الابتعاث الثقافي

وتنوعت تخصصات طلبة وطالبات المجموعة السادسة بين فنون الطهي، وصناعة الأفلام، وفنون العمارة، والآداب واللغات واللغويات، والفنون البصرية، والمكتبات والمتاحف، وعلم الآثار، والتصميم والموسيقى وتصميم الأزياء، وذلك في عدد من المعاهد والجامعات العالمية المرموقة منها: معهد الطهي بأمريكا، جامعة أستراليا الوطنية، كلية رويال هولواي (جامعة لندن)، وجامعة دورهام، وجامعة جونز هوبكنز وجامعة كوين ماري لندن، وجامعة فرجينيا كومنولث.

المجموعات السابقة

وتأتي هذه المجموعة بعد إصدار وزارة الثقافة في وقت سابق قرارات ابتعاث لخمس مجموعات، حيث صدر قرار ابتعاث لـ 79 طالباً وطالبة في المجموعة الأولى، و 149 طالباً وطالبة في المجموعة الثانية، و 54 طالباً وطالبة في المجموعة الثالثة، و 77 طالباً وطالبة في المجموعة الرابعة، و 78 طالباً وطالبة في المجموعة الخامسة، و 35 طالباً وطالبة في المجموعة السادسة، ليصبح مجموع قرارات الابتعاث الصادرة حتى الآن في المجموعات الستة 472 طالباً وطالبة، الذين سيدرسون تخصصات فنية وثقافية في جامعات ومعاهد عالمية، ضمن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يعد الأول من نوعه، من أجل سد الاحتياج الذي يتطلّبه سوق العمل للكوادر والمواهب الوطنية المؤهلة في التخصصات الفنية والثقافية.