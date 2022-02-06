رفضت قمة الاتحاد الإفريقي التي عقدت اليوم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، رسميًا منح إسرائيل صفة عضو مراقب بالاتحاد، التي منحها لها رئيس مفوضية الاتحاد، موسى فكي.

تفاصيل قرار الاتحاد الإفريقي

وبحسب مصادر جزائرية فإن هذا القرار جاء نتيجة جهود قادتها الجزائر لرفض قرار موسى فكي رئيس مفوضية الاتحاد فيما تم تشكيل لجنة تضم 7 رؤساء دول إفريقية، تتكفل بإعداد توصية تقدم إلى قمة الاتحاد الإفريقي للنظر في القضية، تتكون من الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال، والرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، ورئيس جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، ورئيس رواندا، بول كاغامي، ورئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية، فيليكس تشيسكيدي، ورئيس نيجيريا، محمود بوهاري، ورئيس الكاميرون، بول بي”.

تعليق الجامعة العربية

من جانبه رحب الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط بتبني قمة الاتحاد قرارًا بتجميد عضوية إسرائيل كمراقب لدى الاتحاد.

وذكر مصدر مسؤول في الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صدر عنها اليوم الأحد، أن قرار تجميد عضوية إسرائيل لدى الاتحاد يعد “بمثابة خطوة تصحيحية” ويأتي “اتساقًا مع المواقف التاريخية للاتحاد الإفريقي الداعمة للقضية الفلسطينية والمناهضة للاستعمار والفصل العنصري”.

وتابع البيان أنه “كان لزامًا أن يتم اتخاذ هذا القرار الحكيم انطلاقًا من عدم مكافأة إسرائيل على ممارساتها غير القانونية بحق الشعب الفلسطيني”.