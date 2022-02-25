كشف سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر، عن اقتراب الاتحاد من حسم صفقة قوية في خط الوسط في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

الاتحاد لا يزال يراقب طارق حامد:

وقال الصرامي عبر حسابه في “تويتر”: “نجم الكرة المصرية والزمالك (القاهري) طارق حامد 33عامًا على (رادار) نادي الاتحاد المتصدر للدوري السعودي، طارق حامد الذي (يجيد) اللعب في الدفاع والوسط سينضم للاتحاد في الصيف القادم ليكون ثالث المحترفين المنتقلين من الزمالك بعد مصطفي فتحي للتعاون، ومحمد أبو جبل للنصر”.

وكان ارتبط اسما محمد النني وطارق حامد لاعبي منتخب مصر وناديي آرسنال الإنجليزي والزمالك المصري على الترتيب، بالانتقال لصفوف العميد بعد رحيل الأحمدي صاحب الـ37 عامًا.

حامد لم يجدد عقده بعد مع الزمالك:

وطارق حامد ينتهي عقده مع الزمالك المصري، بنهاية الموسم الرياضي الحالي، بينما يرغب آرسنال الإنجليزي، في الاستغناء عن النني، في صيف العام الحالي.