يطمح الاتحاد بقيادة مدربه الروماني كوزمين كونترا لمواصلة تألقه في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وتجاوز عقبة النصر اليوم.

الاتحاد يسعى لعدم استقبال أهداف

ونجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر في هز شباك العميد خلال آخر 18 مباراة جمعت بينهما في بطولة الدوري السعودي للمحترفين، حيث أحرز 35 هدفًا.

وتعود آخر مرة نجح فيها الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد في الحفاظ على نظافة شباكه ضد النصر إلى أغسطس عام 2012، ما يحفز لاعبيه للظهور بشكل مميز، وعدم استقبال أهداف في الكلاسيكو اليوم.

ويُعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد هو الأقوى دفاعيًا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم، حيث استقبل 13 هدفًا فقط، إلا أنه يفقد مدافعه المصري الدولي أحمد حجازي، بسبب الإصابة.

كلاسيكو الجولة الـ20 في الجوهرة

ويحتضن استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”، الكلاسيكو اليوم، وذلك في إطار مواجهات الجولة الـ20 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وينفرد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد بصدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 44 نقطة، ولديه مباراة مؤجلة ضد الهلال، وبفارق 6 نقاط عن النصر الوصيف.