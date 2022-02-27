يُعاني الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق من تراجع النتائج خلال منافسات الموسم الرياضي الحالي من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التخبط الإداري سبب أزمات الاتفاق:

وعلق المحلل الفني راكان سامي على مستوى الفريق هذا الموسم قائلًا: “الاتفاق يدفع ثمن التخبطات الإدارية المتراكمة وتزمت الإدارة ضد الآراء الفنية التي تصب في مصلحة الفريق”.

وتابع خلال تصريحاته لبرنامج المنصة على إذاعة ألف ألف قائلًا: “هنالك مشاكل فنية أيضًا ولكن لا يتحملها المدرب الحالي فلادان وحده، فالمدرب سابق خالد العطوي فرغ الفريق من أسماء مميزة محليًّا كالعبود والطريس وغيرهم”.

الفريق في دوري محمد بن سلمان:

ولعب الفتح ضد الاتفاق ضمن منافسات الجولة الـ22 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وانتهت المباراة بتحقيق النموذجي لفوز هام برباعية دون رد، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

وتقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح إلى المركز السابع في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين برصيد 27 نقطة، فيما تجمد رصيد فارس الدهناء عند 20 نقطة في المركز الـ15.