قال جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي: إن لدى واشنطن معلومات حول تخطيط لهجوم على أوكرانيا، وفقًا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

أمريكا تؤكد اقتراب الغزو الروسي لـ أوكرانيا:

وأضاف مستشار الأمن القومي الأمريكي، أنه يجب أن يستعد العالم لاجتياح روسيا لأوكرانيا، مشيرًا إلى أن الغزو ا قد يحدث قبل أو بعد الألعاب الأولمبية، متابعًا: “لا يمكن تحديد اليوم الذى ستغزو فيه روسيا أوكرانيا”.

أوكرانيا تنشر الصواريخ:

في رد فعل على التأكيد بقرب الاجتياح الروسي لكييف، أعلن الجيش الأوكراني، في وقت سابق من اليوم، الانتهاء من الخطة الدفاعية التي تضع أكثر من سيناريو للغزو الروسي المحتمل، مضيفًا أنه نشر بطاريات صواريخ مضادة للطائرات على طول خطوط التماس مع روسيا.

بايدن يحذر بوتين:

وفي ذات السياق، حذر الرئيس الأمريكي، جو بايدن، نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، من أن موسكو ستدفع “ثمنًا غاليًا وفوريًّا” إذا اجتاحت أوكرانيا، وذلك خلال اتصال هاتفي استمر لنحو ساعة في إطار الجهود الدبلوماسية الساعية لنزع فتيل التوتر بين موسكو وكييف.

وفى وقت سابق قالت صحيفة “الجارديان” البريطانية: إن وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، سيعود إلى المملكة المتحدة من عطلة عائلية في أوروبا في وقت مبكر بسبب مخاوفه بشأن “تدهور الوضع في أوكرانيا”.