أعلن برنامج حساب المواطن عن صدور نتائج الأهلية للدورة 51 لشهر فبراير 2022.

حساب المواطن يعلن نتائج الأهلية

وكتب الحساب الرسمي لبرنامج حساب المواطن على تويتر: “صدرت نتائج الأهلية للدورة 51 (شهر فبراير 2022)، وللتحقق من الأهلية يمكنك الدخول على البوابة الإلكترونية من هنـــــــا.

الدعم في 10 فبراير

وفي وقت سابق أوضح برنامج حساب المواطن، أنه في حال صدرت نتيجة الأهلية للمستفيد “مؤهل” بتاريخ 24/1/2022 وانطبقت عليه معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ “10 فبراير”.

جاء ذلك في رد من برنامج حساب المواطن، على سؤال مستفيد عبر حساب “العناية بالمستفيدين”: “قال فيه “بعد تعديل البيانات ظهر في التطبيق مؤهل هل ينزل الدعم بعد 15 يومًا؟”.

ورد برنامج حساب المواطن بقوله “في حال صدرت لك نتيجة الأهلية “مؤهل” بتاريخ 24/1/2022 وانطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ “10 فبراير”، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية ⁦http://portal.ca.gov.sa⁩ .نسعد بخدمتك.

شروط الأهلية

وأكد حساب المواطن أن هناك 3 شروط لتجاوز الأهلية في البرنامج.

وتابع في تغريدة له عبر تويتر، إن الشروط هي، الجنسية، حيث إن المستفيد الرئيسي سعودي الجنسية ويستثنى من ذلك حاملو بطاقة التنقل وزوج المواطنة وأبناؤها وزوجة المواطن.

أما الشرط الثاني فهو معيار الإقامة، حيث يكون المستفيد الرئيسي مقيمًا إقامة دائمة داخل المملكة أثناء فترة الاستفادة من البرنامج وأن لا يقيم إقامة دائمة في أي من المراكز الإيوائية أو السجون.

بالنسبة إلى الشرط الثالث فهو توافق البيانات مع الجهات ذات العلاقة.