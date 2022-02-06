انتهت مباراة الفتح ضد الباطن ضمن منافسات الجولة الـ19 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بفوز الفريق السماوي بنتيجة 3/ 2.

الفتح ضد الباطن:

وبدأت مباراة الفتح ضد الباطن التي أُقيمت على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية بشكل سريع، ونجح الفريق السماوي في التقدم بعد مرور 4 دقائق فقط عن طريق تسديدة يوسف الجبلي.

وعزز فابيو أبرو تقدم الفريق السماوي عند الدقيقة السادسة، بعدما انفرد بالمرمى من هجمة مرتدة سريعة، لتشتعل المباراة من الفريقين بحثًا عن تسجيل هدف جديد، وأضاع اللاعبين أكثر من فرصة.

النموذجي يتعادل والسماوي يسجل مجددًا:

وتمكن فراس البريكان من تقليص الفارق عند الدقيقة 22 من كرة مميزة من داخل منطقة الجزاء، ونجح مراد باتنا في تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 34 بعد تلقيه تمريرة طولية رائعة لينفرد بالمرمى.

واستمرت محاولات الفريقين لتسجيل هدف جديد، قبل أن ينجح محمد رايحي في إحراز الهدف الثالث في شباك النموذجي من هجمة مرتدة عند الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، لينتهي الشوط الأول من مباراة الفتح ضد الباطن بتقدم السماوي.

محاولات مستمرة:

ومع بداية أحداث الشوط الثاني، استمرت محاولات الفريقين لهز الشباك، وتمكن الفتح من تسجيل هدف التعادل عند الدقيقة 77، إلا أن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي التسلل.

وأشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب السماوي بسام محمد عند الدقيقة 80، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثاني، ليكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين، وتنتهي المواجهة بفوز الباطن ضد الفتح بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع الفريق السماوي رصيده إلى 19 نقطة، ليحتل المركز الـ12 في جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، فيما تجمد رصيد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الفتح عند 18 نقطة في المركز الـ14.