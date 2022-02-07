أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري عن تحقيق 92 مليون ريال صافي ربح خلال الربع الأخير من 2021 بارتفاع 18.6 % عن نفس الربع من 2020.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على “تداول”، أن السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يرجع إلى “ارتفاع الإيرادات بنسبة 22 % مع تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط الخام والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 149 مليون ريال مدعوماً بتحسن أسعار النقل بالإضافة إلى زيادة عمليات النقل، وارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 27.8 مليون ريال بالإضافة إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية بمبلغ 19 مليون ريال خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وبالأمس أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية مرتفعًا 62.07 نقطة ليقفل عند مستوى 12204.45 نقاط, بتداولات بلغت قيمتها 5.4 مليارات ريال.

كمية الأسهم المتداولة

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 147 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 260 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 105 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 79 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أمانة للتأمين، وعناية، ومتطورة، وبتروكيم، والمجموعة السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات عذيب للاتصالات، وهرفي للأغذية، والاستثمار، ومكة، والمتحدة للتأمين الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.97% و 2.56% .

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وكيان السعودية، ومتطورة، وزين السعودية الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات متطورة، والراجحي، والإنماء، وسابك، وسابك للمغذيات الزراعية الأكثر نشاطًا في القيمة.ِِ

سوق الأسهم السعودية الموازية

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) مرتفعًا 102.20 نقطة ليقفل عند مستوى 25316.80 نقطة, بتداولات بلغت قيمتها 68 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 440 ألف سهم تقاسمتها 3126 صفقة.