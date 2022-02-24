أثار الناقد والإعلامي الرياضي خالد البدر، الناقد الحصري في قناة 24 الرياضية، الجدل بعدما ذكر أن الهلال لا يتفوق على النصر إلا بأخطاء التحكيم، وذلك منذ عام 2018.

🗣 خالد البدر: الهلال لا يمكن أن يكسب النصر دون أخطاء تحكيمية منذ ٢٠١٨ .

الحصاد الرياضي …

@KhaleadBader pic.twitter.com/onJlFajUqE

— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 23, 2022

أخطاء التحكيم تُفيد الهلال:

وقال البدر في تصريحاته لـ برنامج “الحصاد الرياضي” المذاع على قناة 24 الرياضية: “الهلال لا يفوز على النصر منذ 2018 إلا بوجود أخطاء للتحكيم، النصر حسم دوري 2018/ 2019 بوجود تحكيم عادل، والنصر كان يكسب الديربي بتواجد لاعبين من المنتخب الأولمبي”.

وأضاف البدر: “الهلال لا يتفوق على النصر من ناحية العناصر واللاعبين والفريقين متساويين في الأمر، حتى في العوامل النفسية الفريقان مثل بعضهما، ولكن الذي يفرق هو أخطاء التحكيم لصالح الأزرق دائمًا”.

حساب النصر يثير الجدل:

وكان حساب النصر عبر “تويتر” أثار الجدل بعد تأهل الهلال لدور نصف النهائي قائلًا: “اكتملت فعلًا”.