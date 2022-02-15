صادق البرلمان الأوروبي على قرار مجلس الاتحاد بشأن منح أوكرانيا مجموعة جديدة من المساعدات المالية بقيمة 1,2 مليار دولار.

وجاء في وثيقة صوّت عليها نواب البرلمان الأوروبي، اليوم الثلاثاء: “سيقدم الاتحاد مساعدات مالية بقيمة لا تزيد عن 1,2 مليار دولار لدعم استقرار الاقتصاد الكلي وبرنامج الإصلاحات الجذرية في أوكرانيا.

مساعدات لأوكرانيا

وأضافت أن “هذه المساعدات ستقدم في شكل القروض” و”ستعمل على تغطية ميزان المدفوعات في أوكرانيا مثلما يشير إليه برنامج صندوق النقد الدولي”.

وبعد الموافقة على قرار البرلمان الأوروبي سيتم تحويل الأموال إلى كييف على شريحتين بقيمة 600 مليون يورو لكل منهما في غضون 12 شهراً.