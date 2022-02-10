أدان البرلمان العربي استهداف مطار أبها الدولي بطائرة مسيّرة مفخخة بدون طيار، الأمر الذي يهدد حياة مئات المسافرين للخطر، واصفًا هذا العمل بـ “الإرهابي والتخريبي الذي يزيد من حدة التوتر في المنطقة”.

تهديد المنطقة برمتها

وأكد البرلمان العربي في بيان له اليوم، أن هذه الهجمات لا تستهدف المملكة فقط، إنما تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المنطقة برمتها، مطالبًا بتحرك عاجل وفوري للمجتمع الدولي لمحاسبة مليشيا الحوثي الإرهابية على الجرائم التي تقوم بها وانتهاكها الدائم للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

البرلمان العربي يدين استهداف مطار أبها

وشدد البرلمان العربي على أن استهداف مطار أبها يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان، وامتداد للهجمات الإرهابية التي نفذتها مليشيا الحوثي بأسلحة تستهدف الأحياء السكنية والمطارات والموانئ والبنية التحتية لإنتاج الطاقة، تنفيذًا للأجندات الرامية لزعزعة الأمن والاستقرار في المنطقة‏، مجددًا تأكيده على وقوفه إلى جانب المملكة ملكًا وحكومةً وشعبًا وبرلمانًا.