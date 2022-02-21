دان البرلمان العربي استهداف ميليشيا الحوثي الإرهابية، مطار الملك عبدالله في جازان باستخدام طائرة مُسَيّرة، مُشدداً على أن أمن المملكة جزءٌ لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ويرفض البرلمان المساس به.

تصعيد خطير:

وقال البرلمان العربي في بيان اليوم: إن استهداف مطار الملك عبدالله يُعَدّ تصعيداً خطيراً وعملاً جباناً يُهدد أمن وسلامة وحياة المدنيين والمسافرين، كما أنها جريمة حرب جديدة تُضاف لسجل ميليشيا الحوثي الإرهابية وتستدعي اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية المدنيين، مُحَذّراً من خطورة التصعيد الإرهابي الحوثي.

وأعرب عن تضامنه الكامل مع المملكة العربية السعودية إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صفٍ واحد ضد كل تهديد يَطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.