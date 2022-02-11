أعلنت مصادر إعلامية أن البيت الأبيض يدرس رفع السرية عن معلومات استخباراتية حول غزو أوكرانيا المحتمل من قبل الجيش الروسي.

وكانت عدة دول أعلنت إخلاء رعاياها من أوكرانيا تحسبًا للغزو الروسي في ظل الحشود المتبادلة بين الجانبين الروسي والغربي.

إجلاء الرعايا الأجانب من أوكرانيا:

وكانت هولندا أعلنت إجلاء رعايا من أوكرانيا وحذت عدة دول حذوها وسط تحذيرات من السفر إلى هناك.

يأتي هذا فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن رئيس الأركان العامة الروسي فاليري غيراسيموف ناقش هاتفيًّا قضايا الأمن الدولي مع نظيره الأمريكي مارك ميلي.

رئيسا الأركان يبحثان التعاون:

وجاء في بيان الوزارة: “في 11 فبراير 2022، جرت محادثة هاتفية بين رئيسي هيئة الأركان العامة الروسية اللواء فاليري غيراسيموف ونظيره الأمريكي الجنرال مارك ميلي، ناقشا خلالها القادة العسكريون قضايا الساعة المتعلقة بالأمن الدولي”.

وأضاف البيان: “جرت محادثة هاتفية مماثلة في نوفمبر من العام الماضي، والتي ناقش فيها الطرفان حينها عددا من المخاوف الأمنية”.

وتأتي المحادثة الهاتفية على خلفية لقاء في موسكو جمع وزيري الدفاع الروسي سيرغي شويغو ونظيره البريطاني بن والاس، بعد يوم من استقبال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في موسكو نظيرته البريطانية إليزابيث تراس.

ولم يتم إحراز أي تقدم يذكر في محادثاتهما، حيث أكد كلا الطرفين تمسكهما بمواقفهما السابقة إزاء التصعيد حول أوكرانيا، ووصف لافروف لقاءه مع تراس بأنه “بمثابة حوار الطرشان”.