أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، آلية الاطلاع على العقود الموثقة عن طريق أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات.

جاء ذلك في رد من التأمينات، على سؤال مستفيد قال فيه: “أريد نسخة من العقد الخاص بين .. ما هي الطريقة؟”.

وقالت المؤسسة العامة للتأمينات، عبر حسابها الرسمي “العناية بالعملاء”، بقولها “إنه يمكن التسجيل والدخول من حسابك في التأمينات أون لاين أو تطبيق تأميناتي والاطلاع على العقود الموثقة عن طريق أيقونة التسلسل الزمني للاشتراكات ويمكنك التسجيل في الخدمة من خلال الرابط التالي: http://bit.ly/2y5Ru9K

حملة احم الأجور

وفي وقت سابق، أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حملة “احم الأجور” بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة التستر، وبمشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة بهدف توعية المنشآت بأهمية برنامج حماية الأجور تزامنًا مع الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر.

وسعت الجهات المشاركة في الحملة إلى تسليط الضوء على أهمية البرنامج من خلال عدة محاور رئيسية، منها رفع كفاءة سوق العمل وحفظ حقوق الأطراف المتعاقدة، وتقليل الاعتماد على النقد ومكافحة الاتجار بالأشخاص ومكافحة التستر التجاري.

أهداف برنامج حماية الأجور

وأوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن برنامج حماية الأجور أطلق لحفظ حقوق أطراف العلاقة التعاقدية في القطاع الخاص، ورفع نسبة التزام المنشآت في دفع الأجور بالوقت المحدد والقيمة المتفق عليها، مما يسهم في زيادة كفاءة سوق العمل، ورفع إنتاجية العاملين، كما جاءت حملة (احم الأجور) انطلاقاً من ارتباط البرنامج بمكافحة التستر التجاري ومكافحة الاتجار بالبشر والتوطين الوهمي وأثره بالأمن والاقتصاد الوطني.

ومن جهته، صرح رئيس مجلس إدارة “مُدد” ومساعد المحافظ لتقنية المعلومات في المؤسسة العامة التأمينات الاجتماعية المهندس أحمد العمران بأنه و عبر بيانات الأجور المسجلة في التأمينات الاجتماعية، يمكن لنـظام حماية الأجور قياس التزام المنشآت في صرف أجور العاملين لديها بالأجر الموثق بالعقد.