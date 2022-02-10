أكدت وزارة التجارة على أهمية تصحيح الأوضاع بالنسبة للمنشآت التجارية قبل تاريخ 16 فبراير 2022م.

ونشرت التجارة، مقطع فيديو يوضح أهمية تصحيح التجارة روت من خلاله قصة منشأة استفادت من الفترة التصحيحية.

شركة تعمل في إنتاج الخبز، صححت تجارتها.. تعمل في جدة منذ 20 عامًا، وإيراداتها السنوية تتجاوز 7 ملايين ريال.. استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت الآن كافة أعمالها نظامية بادر و #صحح_تجارتك قبل 16 فبراير 2022م.

عبر: https://t.co/g2weVW5zbz pic.twitter.com/eILlXckVVn — وزارة التجارة (@MCgovSA) February 10, 2022

أرباح بملايين الريالات

وأوضحت الوزارة أن إحدى الشركات التي تعمل في إنتاج الخبز، صححت تجارتها.. وتعمل في جدة منذ 20 عامًا، وإيراداتها السنوية تتجاوز 7 ملايين ريال..

بادر بتصحيح تجارتك

وأضافت الوزارة أن الشركة استفادت من الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر وأصبحت الآن أعمالها كافة نظامية.